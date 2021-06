Aida Parascan, părăsită de tatăl copilului pe care l-a pierdut Aida Parascan (39 de ani), caștigatoarea celui de-al doilea sezon Masterchef, a pierdut a patra sarcina in luna a cincea. Aida mai este mama a trei copii, Gianina (20 de ani), Samuel (13 ani) și Emilia (10 ani). Aida Parascan, parasita de tatal copilului pe care l-a pierdut „Acum ma simt obosita, iau medicamente pentru a ma odihni, dar nu sunt calmante. Corpul are nevoie de odihna, pentru ca a suferit o trauma. A fost ca o naștere totul. Plus ca mi s-a facut și o anestezie totala și chiuretaj. Copiii au plans cand au aflat. Aseara, Samuel zicea ca am putea avea grija de copii orfani, pentru ca… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aida Parascan (39 de ani), caștigatoarea celui de-al doilea sezon Master Chef, a pierdut a patra sarcina in luna a cincea. Aida mai este mama a trei copii, Gianina (20 de ani), Samuel (13 ani) și Emilia (10 ani). Aida Parascan trece prin momente dificile dupa sarcina pierduta „Acum ma simt obosita,…

- Aida Parascan (39 de ani), caștigatoarea celui de-al doilea sezon Master Chef, emisiune difuzata de Pro TV, anunța la sfarșitul lunii aprilie a anului acesta ca era insarcinata cu al patrulea copil. Recent, Aida a dezvaluit ca a pierdut sarcina in luna a cincea. Aida Parascan, detalii dureroase despre…

- Raluca Pastrama și Pepe au divorțat la inceputul februarie, dupa aproape noua ani de casnicie. La cateva luni de la desparțire, Raluca Pastrama a vorbit deschis despre perioada dificila prin care a trecut. Pepe (41 de ani) și Raluca Pastrama (28 de ani), au anunțat ca s-au desparțit in noiembrie 2021,…

- Aida Parascan, caștigatoarea „MasterChef”, este insarcinata pentru a patra oara și iși crește singura copiii. Una dintre cele mai bune bucatarese de la noi a facut declarații neașteptate despre perioada pe care o traverseaza. „Nu, am luat prea multe kilograme in plus și inca este o sarcina foarte dificila.…

- Gabi Badalau și Claudia Patrașcanu sunt in divorț de aproximativ un an de zile. Cei doi se lupta in instanța și pentru custodia celor doi copii pe care ii au impreuna. Recent, soții erau in relații mai bune de dragul baiețeilor, insa, cand s-au revazut la tribunal, totul a luat o turnura neașteptata.…