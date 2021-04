Aida Parascan, fosta câștigătoarea “MasterChef”, așteaptă al patrulea copil Aida Parascan (39 de ani), caștigatoarea celui de-al doilea sezon “MasterChef”, de la Pro TV, este insarcinata pentru a patra oara. Aida are trei copii – Gianina ( 20 de ani), Samuel (13 ani) și Emilia (10 ani), iar acum il așteapta pe cel de-al patrulea copil. Aida a facut marele anunț pe rețelele de socializare, postand o poza cu burtica de gravida in dreptul careia a scris urmatorul mesaj: “Onorez și respect viața care mi-a fost daruita și mulțumesc pentru fiecare clipa traita. Abia așteptam sa-l cunoaștem pe „ingeraș” (așa il numeste Emilia pe bebelușul din burtica). Dumnezeu mi-a facut cea… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

