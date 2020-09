Aici va juca Dinamo meciurile de Liga 1 din anul 2021

Stiri pe aceeasi tema

- Ilie Dumitrescu (51 de ani), fost antrenor la FCSB in 2010, a dezvaluit faptul ca este nerbadator ca stadionul din Ghencea sa fie finalizat, pentru a asista la toate meciurile echipei CSA Steaua, de curand promovata in Liga 3. Arena din Ghencea, care ar trebui sa fie gata in aceasta toamna, il entuziasmeaza…

- Echipa de fotbal Dinamo București este in mare pericol de a retrograda pentru prima oara in istorie, la finalul acestui sezon, anunța MEDIAFAX.Comitetul Executiv al FRF a decis ca barajul de promovare/mentinere in Liga 1 sa se joace pe 9 si 12 august. Acest lucru presupune ca dinamovistii…

- Patronul FCSB, Gigi Becali, a declarat ca Dinamo trebuie sa piarda meciurile la masa verde dupa focarul de coronavirus din lot, potrivit news.ro."Este logic un lucru: Hermannstadt are de jucat doua meciuri. Omul vrea sa joace doua meciuri, pentru ca le castiga. Cine nu face ca sa joace meciurile?…

- Coronavirusul lovește in plin și fotbalul brașovean. Nu vorbim in acest caz neaparat de cazuri de infectare ci de imposibilitatea unei echipe de a face testele obligatorii pentru depistarea COVID-19. Este vorba, in cazul de fața, de echipa Preciza Sacele, care trebuia sa prezinte rezultatele testelor…

- Liga Profesionista de Fotbal a amanat meciurile programate saptamana aceasta ale echipelor Universitatea Craiova, CFR Cluj si Dinamo Bucuresti, dupa testele pozitive la coronavirus inregistrate la aceste cluburi. Astfel, programul va cuprinde un meci din etapa a noua a play-off-ului si trei din etapa…

- Mircea Lucescu (74 ani), unul dintre cei mai mari antrenori romani din istorie, s-a implicat in scandalul FCSB - CSA Steaua. Conform lui „Il Luce”, echipa lui Gigi Becali este Steaua și ar trebui sa joace pe noul stadion care se construiește in Ghencea. Mircea Lucescu: „FCSB e Steaua!” „Pentru mine,…

- Liga Profesionista de Fotbal a suspendat meciurile echipei Dinamo dupa ce magazinerul clubului “alb-rosu” a fost testat pozitiv cu SARS-CoV-2. Se așteapta finalizarea anchetei epidemiologice. “Liga Profesionista de Fotbal tine sa informeze ca astazi, 11.06.2020, la ora 10:39, persoana responsabila cu…