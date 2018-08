Stiri pe aceeasi tema

- Taragotistul Dumitru Farcas va fi inmormantat maine, cu onoruri militare, in comuna natala Grosi din judetul Maramures. Astazi, de la ora 14, la Casa de Cultura a Studentilor din Cluj-Napoca sunt asteptati toti cei care doresc sa ii aduca un ultim omagiu maestrului.

- Maine va avea loc ceremonia de inmormantare a celebrului taragotist roman Dumitru Farcas decedat ieri, la varsta de 80 de ani, in urma unui infarct.Acesta va fi inmormantat cu onoruri militare, in spatele casei parintesti din comuna Grosi, din Maramures. Autoritatile locale fac, deja, demersurile pentru…

- Taragotistul Dumitru Farcas va fi inmormantat cu onoruri militare la casa parinteasca din comuna Grosi - judetul Maramures, a declarat viceprimarul localitatii, Gavril Ardusatan. "Va fi adus in comuna Grosi, la casa parinteasca, loc in care va fi inmormantat. (...) A fost dorinta artistului exprimata…

- Dumitru Farcas va fi adus in comuna Grosi, la casa parinteasca, loc in care va fi inmormantat. "A fost dorinta artistului exprimata in mai multe ocazii, inclusiv in desele vizite care le facea acasa. (...) Cel mai probabil va fi inmormantat in spatele casei parintesti din comuna. Dumitru Farcas…

- Dumitru Farcaș va fi inmormantat cu onoruri militare, la casa parinteasca din comuna Groși din Maramureș. Ceremonia funerara va avea loc, joi, la Casa Studenților din Cluj-Napoca, incepand cu ora 11. Apoi, cortegiul funerar va porni spre localitatea natala a regretatului artist. De la intrarea in județul…

- Taragotistul Dumitru Farcas va fi inmormantat cu onoruri militare, la casa parinteasca din comuna Grosi - judetul Maramures, a declarat marti, pentru AGERPRES, viceprimarul localitatii, Gavril Ardusatan. "Va fi adus in comuna Grosi, la casa parinteasca, loc in care va fi inmormantat. (...)…

- Dumitru Farcas va fi inmormanat cu onoruri militare, in spatele casei parintesti din comuna Grosi, din Maramures. Autoritatile locale fac, deja, demersurile pentru ca acest lucru sa fie posibil.

- Maestrul Dumitru Farcaș va fi înmormântat în localitatea unde s-a nascut, conform unei dorințe personale. Miercuri, 8 august, începând cu ora 14.00, la Casa de Cultura a Studenților, în Sala Dumitru Farcaș, toți cei care doresc…