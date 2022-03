„Aici, teoretic, e un buncăr”. Starea adăposturilor de apărare civilă din București. Ce învățăminte putem trage din experiența Ucrainei „Aici, teoretic, e o chiuveta, iar acolo doua WC-uri din vremuri imemoriale. Iar aici, o camera goala”, rostește administratoarea unui bloc din București in timp ce face pentru digi24.ro turul unuia dintre cele 1416 de adaposturi private de aparare civila situate, in marea majoritate, la subsolurile blocurilor de locuințe din Capitala. Timp de zeci de ani, aceste spați au fost in mare parte ignorate. Intre timp, a inceput razboiul din Ucraina unde, de cateva zile intreaga lume asista la felul in care armata rusa bombardeaza fara discriminare blocuri și cladiri civile din orașele ucrainene. Pe… Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

Sursa articol si foto: digi24.ro

