Stiri pe aceeasi tema

- Pentru meciul pe care FC Brasov il disputa contra celor de la FC Buzau duminica, 3 aprilie, de la ora 11.00, pentru prima data in acest sezon vor fi puse bilete in vanzare. Prețul la tribuna a 2-a este 10 lei, la tribuna oficiala este 30 de lei, iar la peluza este 5 lei. La peluza vor sta suporterii…

- CS Universitatea Craiova se inscrie pe lista formațiilor din Liga 1 care ajuta Ucraina dupa atacurile rusești. CS Mioveni și Universitatea Craiova se joaca de la ora 17:30. Partida e in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport, Telekom Sport și Look Sport. Formația antrenata de Laurențiu…

- CS Mioveni și Universitatea Craiova se dueleaza astazi, de la ora 17:30, in cel de-al doilea meci al zilei din Liga 1. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport, Telekom Sport și Look Sport. Programul etapei #29 din Liga 1 + rezultate CS Mioveni - CS Universitatea…

- FCSB și Chindia se intalnesc azi, la cateva zile dupa ce Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor, a spus ca-l dorește pe Paul Iacob, fundașul de 25 de ani al targoviștenilor care din vara e liber de contract. FCSB joaca acasa cu Chindia Targoviște, de la ora 19:55, in etapa #26. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro,…

- Dinamo joaca acasa cu CS Universitatea Craiova, de la 19:55, in etapa #25 din Liga 1. Partida e liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport+. AICI, programul și rezultatele etapei 25 din Liga 1 Dinamo - CS Universitatea Craiova » liveTEXT de la 19:55 Click AICI…

- CS Universitatea Craiova și CFR Cluj se intalnesc sambata, de la ora 21:00, in derby-ul rundei #24 din Liga 1. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Look Sport+, Telekom Sport 1 și Digi Sport 1. Programul complet al rundei #24 din Liga 1 CSU Craiova - CFR Cluj » liveTEXT de la 21:00 Live…

- Așa cum Gazeta Sporturilor a anunțat in exclusivitate, Ovidiu Hațegan (41 de ani) a fost desemnat de CCA sa conduca derby-ul dintre CS Universitatea Craiova și CFR Cluj. CSU Craiova - CFR Cluj se disputa sambata, de la ora 20:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport, Look Sport+ și TV Telekom…

- Bogdan Costicea, fostul șef al departamentului de scouting al Academiei de la clubul lui Gigi Becali, a incercat in ultimele saptamani sa convinga mai mulți puști de la FCSB sa semneze cu Universitatea Craiova, unde ar urma sa mearga și el dupa ce Marian Copilu va finaliza negocierile pentru a fi instalat…