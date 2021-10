Aici s-a interzis construirea de zgârie-nori (VIDEO) China a interzis majoritatii oraselor sa mai construiasca zgarie-nori, avertizand ca oficialii locali care autorizeaza astfel de proiecte vor fi facuti responsabili. Aceasta țara are in prezent unii dintre cei mai inalti zgarie-nori. Printre impozanții zgarie-nori ai Chinei se numara si Turnul Shanghai, cu 128 de etaje, care se ridica deasupra centrului financiar al tarii. Dar atitudinile se schimba. Anterior, in cursul anului 2021, o cladire inalta din Shenzhen, din sudul Chinei, a trebuit sa fie evacuata, deoarece se misca. La putin timp dupa aceea, Beijingul a interzis construirea cladirilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

China a interzis construirea „cladirilor super inalte" in orașele mai mici pentru a reduce proiectele inutile ale zgarie-norilor. Țara se poate lauda cu cele mai inalte construcți i din lume, inclusiv Shanghai Tower, care are 128 de etaje. Construcția zgarie-norilor din China va fi limitata

