Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Stoica (57 de ani), managerul general al celor de la FCSB, a analizat victoria obținuta duminica pe terenul campioanei, scor 1-0. FCSB s-a impus pe terenul campioanei prin golul marcat de Malcom Edjouma in minutul 88 și s-a apropiat la 6 puncte de liderul CFR Cluj. Mihai Stoica a fost entuziasmat…

- FCSB s-a impus cu 1-0 pe terenul echipei CFR Cluj și s-a apropiat la șase puncte de campioana en-titre a Romaniei. La finalul meciului din Gruia, Mihai Pintilii și-a felicitat jucatorii și a vorbit despre lupta pentru titlu.

- FCSB a caștigat derby-ul cu CFR Cluj (1-0), grație unui gol marcat de Malcom Edjouma. Mijlocașul francez de 26 de ani a reușit sa deblocheze meciul in minutul 88, dupa o acțiune spectaculoasa. VIDEO Golul marcat de Malcom Edjouma in CFR Cluj - FCSB Faza golului a pornit de la Ejdouma, care recepționat…

- In aceasta seara, de la ora 21:00, CFR Cluj și FCSB se vor infrunta in etapa 24 de campionat, in Gruia, unde ieri a nins necontenit. Fanii echipei CFR Cluj au dat o mana de ajutor clubului și au participat ieri la deszapezirea gazonului inaintea partidei cu FCSB.„Astazi am sarit in ajutorul clubului…

- Azi, la Comisia de Disciplina a FRF, a avut loc un nou termen in cazul lui Mihai Pintilii, angajat ca antrenor la FCSB deși nu are licența PRO. Verdictul a fost amanat. CFR Cluj - FCSB se joaca duminica, 5 februarie, de la ora 21:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe OrangeSport, PrimaSport…

- Ovidiu Popescu (28 de ani), mijlocașul vicecampioanei Romaniei, FCSB, revine pe teren dupa o pauza de 6 luni. Din informațiile Gazetei Sporturilor, fotbalistul a efectuat vizita medicala și va fi apt de joc in meciul pe care roș-albaștrii il vor disputa pe terenul campioanei Romaniei, CFR Cluj, in…

- FCSB și CFR Cluj se vor intalni joi, intr-o restanța din etapa a 9-a, iar roș-albaștrii au inceput deja razboiul cu formația lui Dan Petrescu. Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a prefațat meciul impotriva campioanei și dezvaluie ce avantaj crede ca are formația sa. Mihai Stoica, ironii inainte…

- SuperLiga Romaniei s-a reluat dupa doua saptamani de pauza, iar CFR Cluj a reușit a treia victorie consecutiva in campionat, dupa ce a caștigat cu 3-2 duelul din deplasare cu FC Hermannstadt. Echipa lui Dan Petrescu a urcat pe locul doi in clasament și a ajuns la doar patru puncte de liderul campionatului,…