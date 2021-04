Aici s-a ajuns: Vocea lui Einstein trece la inteligența artificială Albert Einstein devine digital. Vocea sa a fost sintetizata pentru a fi imprumutata unui program de inteligența artificiala. Acesta e rezultatul experimentului a doua companii. Companiile iși propun sa puna bazele conversațiilor interactive intre ființele umane și inteligența artificiala. Prima companie, Aflorithmic, este activa in producția de conținut audio. Și colaboreaza cu UneeQ, care se ocupa cu crearea de platforme digitale pentru a realiza un prototip de inteligența artificiala care sa permita comunicarea in mod interactiv, potrivit ansa.it. A fost ales pentru reputație Alegerea vocii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

