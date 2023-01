Aici îl doare rău pe Putin! Ca urmare a plafonarii pretului petrolului rusesc, veniturile realizate de Moscova din exporturile de titei sunt mai mici cu aproximativ 160 de milioane de euro (172 de milioane de dolari) pe zi, sustine un cercetator finlandez, transmite Bloomberg. In plus, aceasta diminuare a veniturilor ar urma sa se agraveze, pana la 280 de milioane de dolari pe zi, dupa ce plafonul privind exporturile de titei va fi extins si la produsele rafinate rusesti, incepand cu data de 5 februarie, se arata intr-un raport realizat de centrul de analiza Centre for Research on Energy and Clean Air cu sediul in Helsinki.… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

