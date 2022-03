Stiri pe aceeasi tema

- O masina a intrat in multimea adunata la un carnaval duminica dimineata intr-un orasel din sudul Belgiei, omorand mai multe persoane si ranind peste 20, a anuntat primarul localitații.

- Cel puțin patru oameni au murit in Belgia, dupa ce o mașina a intrat cu viteza in mulțimea stransa la un carnaval. Sunt, de asemenea, zeci de raniți. Tragedia a avut loc orasul Strepy-Bracquegnies, din sudul Belgiei, la primele ore ale diminetii. Soferul a fost prins in timp ce incerca sa fuga, au transmis…

- Un bloc de locuințe din capitala Ucrainei, Kiev, a fost lovit de un obuz al armatei ruse, cladirea de noua etaje fiind cuprinsa de flacari. Potrivit ultimelor informații furnizate de Serviciul de Urgența al Ucrainei, atacul s-a soldat cu doi morți și trei raniți care au fost transportați la spital.…

- Un lugojean de 20 de ani, angajat la o firma de curierat, a fost retinut de politisti dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier in urma cu aproape o saptamana. IPJ Timis a anuntat ca tanarul a accidentat o femeie si a parasit locul faptei fara sa anunte autoritatile. Accidentul s-a petrecut pe…

- Un accident grav s-a produs luni pe un drum național din județul Bacau. Doua persoane au murit și alte doua au fost ranite grav dupa ce un șofer a pierdut controlul volanului, iar mașina a lovit un cap de pod.

- Accidentul rutier s-a produs in apropierea comunei vasluiene Feresti. Carosabilul era acoperit de polei si zapada, iar un sofer nu a mai reusit sa controleze autovehiculul pe care il conducea, a derapat si a intrat pe contrasens, unde a acrosat puternic o autospeciala de Politie.