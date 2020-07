Stiri pe aceeasi tema

Autoritatea de Investigatii si Analiza pentru Siguranta Aviatiei Civile a finalizat ancheta in cazul incidentului in care a fost implicat un avionul Tarom ATR42 (inmatriculareYR-ATF) care, in ziua de 9 iulie 2019, efectua zborul RO638 Satu Mare - Bucuresti, iar cand a atins pista aeroportului Henri Coanda Bucuresti Otopeni.

- Autoritatea de Investigatii si Analiza pentru Siguranta Aviatiei Civile (AIAS) a publicat raportul preliminar al accidentului aviatic soldat cu aterizarea fortata a unui avion de mici dimensiuni, in zona satului Vurpar, comuna Vintu de Jos, judetul Alba.

- Autoritatea de Investigatii si Analiza pentru Siguranta Aviatiei Civile (AIAS) a demarat o ancheta in legatura cu aterizarea fortata a unui avion de mici dimensiuni, in zona satului Vurpar din Alba. Accidentul a avut loc vineri 15 mai 2020.