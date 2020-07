AIAS a finalizat investigația în cazul incidentului grav al aeronavei tip ATR42-500 Care a aterizat cu roțile trenului de aterizare blocate Autoritatea de Investigații și Analiza pentru Siguranța Aviației Civile (AIAS) a finalizat investigația privind siguranța, deschisa ca urmare a incidentului grav produs in data de 09 iulie 2019 pe Aeroportul Internațional „Henri Coanda” București-Otopeni, in care a fost implicata o aeronava comerciala care a aterizat cu roțile trenului de aterizare blocate. Activitațile de investigații privind siguranța aviației civile au ca obiectiv determinarea cauzelor și imprejurarilor care au dus la producerea evenimentelor investigate, precum și emiterea… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

