Stiri pe aceeasi tema

- Artistul si dizidentul chinez Ai Weiwei a dezvelit joi, in orasul portughez Porto, o statuie din fier, cu o inaltime de 32 de metri, sub forma unui copac tropical, opera de arta care, spera artistul, va creste gradul de constientizare a consecintelor devastatoare ale defrisarilor, informeaza Reuters.…

- Bilantul global al deceselor asociate Covid-19 a depasit joi 4 milioane, in timp ce multe tari fac eforturi pentru a procura doze de vaccinuri spre a isi imuniza populatia, potrivit calculelor Reuters. Pragul de 2 milioane de decese asociate Covid-19 a fost atins dupa un an de pandemie, in…

- Portugalia va autoriza de luni calatoriile in scop turistic pentru persoanele din majoritatea tarilor europene, a anuntat sambata Ministerul de Interne portughez, transmit AFP si EFE. Persoanele venind din tari ale Uniunii Europene cu o incidenta a noului coronavirus “sub 500 de cazuri la 100.000 de…

- Portugalia va autoriza de luni calatoriile in scop turistic pentru persoanele din tarile europene, care inregistreaza o incidenta a noului coronavirus de sub cinci cazuri la mia de locuitori, a anuntat guvernul portughez, informeaza Agerpres . Toti pasagerii cu varsta mai mare de doi ani trebuie insa…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a reînnoit apelul la mutualizarea datoriilor, spunând ca ar ajuta Europa sa concureze mai bine cu alte tari din întreaga lume, transmit Reuters și Agerpres. Într-un interviu acordat publicatiei elene To Vima, Sanchez a apreciat ca acordul încheiat…

- Polonia si Ungaria s-au opus includerii expresiei ''egalitate de gen'' ('gender equality') in declaratia pe care o vor adopta sambata liderii statelor UE la summitul european ce se desfasoara incepand de vineri la Porto, Varsovia si Budapesta iritand astfel din nou Bruxellesul,…

- Persoanele care vin in Polonia din Brazilia, India sau Africa de Sud vor intra in carantina, a declarat marti ministrul polonez al sanatatii, care a anuntat in acelasi timp ca 16 cazuri de COVID-19 cu varianta indiana a coronavirusului SARS-CoV-2 au fost confirmate in Polonia, transmite Reuters,…

- Autoritatea de reglementare în domeniul sanatații din Brazilia, Anvisa, a respins solicitarea facuta de guvernatorii statelor braziliene pentru importul vaccinului rusesc Sputnik V, în condițiile în care al doilea val al pandemiei afecteaza grav cea mai mare națiune din Ameria Latina…