Stiri pe aceeasi tema

- ”Nu este mai scump nici astazi sa mergi cu masina electrica decat masina pe benzina sau motorina. Si in conditiile in care nu mai platesti la 80 de bani curentul, ci la 1,80-2 lei, si in conditiile respective inca masina electrica este cel putin la nivel, daca nu un pic mai jos fata de aceste motorizari…

- Rectorul UBB Cluj, profesorul Daniel David, a spus ca nu a fost pus la punct un plan prin care sa fie facute economii la facturile de electricitate și gaz. ”Nu am planificat asta și nu planificam (sa reprogramam activitatea pentru a face economie), daca Guvernul se ține de cuvant cu plafonarea prețului.…

- Un barbat din Zalau a avut o experienta neplacuta dupa ce si-a comandat prima masina electrica. Acesta a declarat ca dupa ce a platit autoturismul a durat mult pana ce a intrat in posesia lui si a observat diferente de culoare pe exteriorul masinii si stropi de vopsea in interior, pe bord si elementele…

- Dupa ce Comisia Europeana a dat inapoi in privința plafonarii prețului pentru gazele naturale importate din Rusia, alegand in schimb sa mearga pe ideea suprataxarii companiilor energetice, organismul condus de Ursula von der Leyen are in vedere masuri fara precedent de reducere a cererii de energie…

- Mari batai de cap pentru romanii care si-au cumparat o masina electrica, in urma celor mai recente decizii luate de Guvern. Nemultumirea pleaca de la costul in crestere al energiei electrice, dar si de la decizia guvernantilor de a reduce plafonul pana la care prețul energiei va fi compensat, precum…

- Trafic dirijat pe DJ205B, in localitatea Sahateni, dupa ce doi copii care circulau pe o bicicleta electrica au fost acroșați de un autoturism. Din primele date de la fața locului, s-a stabilit faptul ca cei doi copii, in varsta de 7 și 10 ani, ambii din localitatea Sahateni, s-au dezechilibrat și au…

- Dupa cum se știe, SUV-urile sunt in momentul de fața cele mai populare automobile in randul clienților europeni și nu numai. Statisticile ne arata ca acest segment a crescut vertiginos in ultimii ani, motiv pentru care producatorii ofera o gama variata de astfel de modele. Ne aflam intr-o perioada de…

- Toți cei care locuiesc la curte iși doresc cu siguranța sa aiba cea mai frumoasa gradina, care sa fie mereu ingrijita și care sa fie admirata de toata lumea.Indiferent cat de mica este, curtea reprezinta pentru aceste persoane propria oaza de liniște și de fericire, un loc unde se pot relaxa in timpul…