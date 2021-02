Ai vrea să îți testezi animalul de companie? Iată ce fac locuitorii din Seul Guvernul metropolitan din Seul va pune dispoziție persoanelor interesate teste Covid pentru caini și pisici, dupa cum a precizat Park Yoo-mi, responsabila pentru sanatate in administrația metropolei din Coreea de Sud. Anunțul autoritaților din capitala Coreei de Sud a venit la cateva saptamani dupa confirmarea primului caz de coronavirus la un animal de companie, mai exact o pisicuța, potrivit AFP. Testele sunt disponibile doar pentru animalele care prezinta simptome: febra, dificultați de respirație, secreții nazale in exces. Testarea se va realiza de o echipa medicala care se va deplasa la domiciliul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

