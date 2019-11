Stiri pe aceeasi tema

- Ora 10:30 Peste 1.600.000 de romani din țara au votat pana la ora 10.30. Prezența la vot – 9,07 %. Prezența la urne in mediul urban este, in continuare, semnificativ mai mare decat cea din mediul rural, cu 965.381 de alegatori care s-au prezentat la urne in orașe și 688.252, in mediul rural. Județele…

- Ministrul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Ion Stefan, a declarat, duminica, la iesirea de la urne, ca asteapta de la viitorul presedinte al Romaniei "o viziune de dezvoltare in interesul cetateanului roman"."Am votat pentru a putea construi impreuna o Romanie normala. De…

- Primarul municipiului Oradea, Ilie Bolojan, presedintele PNL Bihor, a afirmat ca a votat duminica pentru pentru un presedinte care sa asigure directia pro-europeana a Romaniei. "Presedintele Romaniei este cel care reprezinta tara noastra in relatiile externe. Am votat pentru un presedinte…

- Pentru cele 835 de sectii de votare care vor fi organizate pentru alegatorii romani din strainatate, Ministerul Afacerilor Externe a trimis, pentru turul I al alegerilor prezidentiale, 4.483.907 de buletine de vot, 7.739 de stampile cu mentiunea „VOTAT" si 3.997.044 de timbre autocolante cu mentiunea…

- Ambasadorul Romaniei in Marea Britanie, Dan Mihalache, a anuntat miercuri, intr-o postare pe Facebook, ca a votat prin corespondenta pentru primul tur al scrutinului prezidential din 10 noiembrie, exprimandu-si totodata regretul ca putini romani au ales aceasta modalitate simpla si eleganta de vot,…

- Dan Mihalache, ambasadorul Romaniei la Londra, a anunțat ca și-a exprimat votul la alegerile prezidențiale. Diplomatul roman a votat prin corespondența și spune ca a fost ”simplu și elegant” și și-a exprimat regretul ca nu s-au inscris mai mulți romani pentru aceasta procedura. ”Sunt foarte bucuros…

- ''Sunt foarte bucuros ca am votat la alegerile pentru Presedintele Romaniei. A fost pentru prima data cand am votat prin corespondenta, o modalitate de care au putut beneficia doar romanii din strainatate. Este mai simplu si mai elegant decat poate cineva sa isi imagineze, de aceea regret ca atat…

- In toata istoria alegerilor prezidentiale post decembriste, in Arges, PSD-ul si-a impus de cinci ori candidatul pe locul I, in vreme ce dreapta a castigat o singura data, in 2004. Atunci, 50,63% dintre argesenii prezenti la urne au vot cu Traian Basescu (candidat din partea Aliantei D.A.), iar 49,36%…