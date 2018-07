Stiri pe aceeasi tema

- Multe persoane sunt superstitioase, iar atunci cand viseazE ceva se gandesc imediat ce reprezintE acel lucru in viata de zi cu zi. Altele, in schimb, nu se streseazE deloc xi nu le intereseazE dacE acest lucru are sau nu legEturE cu realitatea.

- Potrivit Regulamentului european privind protecția datelor, printre drepturile celui ale carui date personale sunt prelucrate se numara și dreptul la obținerea ștergerii datelor sau la rectificarea datelor inexacte sau incomplete. Daca rectificarea se poate obține destul de ușor, ștergerea e doar o…

- Dorian Popa și mama lui fac echipa in bucataria ,,Chefi la cuțite”. Chefii Bontea, Dumitrescu și Scarlatescu vor avea parte de multe surprize in ediția din aceasta seara. Ca de obicei, etapa jurizarilor pe nevazute le va da juraților ocazia sa ghiceasca ce personaj s-ar putea ascunde in spatele farfuriilor…

- La doar cateva saptamani dupa ce Statele Unite ale Americii au impus un embargo pe tehnologia americana pentru compania chineza ZTE, aceasta din urma anunta oprirea operatiunilor „majore”. Nu este clar ce inseamna acest lucru momentan, insa este destul de clar ca producatorul de smartphone-uri trece…

- Romania ramane un partener solid, predictibil si de incredere al Statelor Unite ale Americii (SUA), a declarat, miercuri, ministrul roman al Apararii, Mihai Fifor, la reuniunea Grupului de lucru romano-american la nivel inalt in domeniul apararii, se arata intr-un comunicat de presa al Ministerului…

- Klaus Iohannis avertizeaza ca Romania se afla in procedura de deviație semnificativa a deficitului bugetar! El le cere celor de la PSD sa corecteze acest lucru și a cerut, din nou, demisia premierului Viorica Dancila.”PSD are tot felul de prioritați, lupta cu BNR, cu investitorii, cu multinaționalele,…

- Candidatul pentru șefia capitalei, Reghina Apostolova de la partidul ȘOR a susținut o conferința de presa cu tema „Alocații municipale pentru toți pensionarii din Chișinau. Putem și trebuie sa obținem acest lucru".

- Regele Gica Hagi a declarat la finalul partidei pe care elevii sai au terminat-o nedecis 3-3 in Banie cu CSU Craiova ca ar fi fantastic ca Viitorul sa participe in Europa League. „E un lucru extraordinar ce am facut si in acest an. Daca ne calificam iar in Europa, va fi un lucru fantastic. Trei […]…