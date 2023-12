Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii legii sunt in alerta in urma unei noi dispariții. De aceasta data este vorba despre o adolescenta in varsta de 17 ani, din Pitești, care a plecat in mod voluntar de acasa și nu s-a mai intors. Fata este acum cautata de poliție.

- In cursul acestei zile, Poliția Romana a facut un alt apel disperat in cazul dispariției unei minore, in varsta de 14 ani, din Alba. Se pare ca fata a plecat de acasa și nu s-a mai intors. Braileanu Rebeca Denisa, pe numele ei, este cautata cu disperare de oamenii legii. Sunati la 112 daca o vedeti!…

- In cursul acestei zile, Poliția Romana a facut un alt apel disperat in cazul dispariției unei tinere, in varsta de 19 ani, din Sibiu. Se pare ca fata a plecat de acasa și nu s-a mai intors. Maruntelu Adelina Milen, pe numele ei, este cautata cu disperare de oamenii legii. Sunati la 112 daca o vedeti!

- Ai vazut-o pe fata din imagine? Daca da, anunța autoritațile! Iacob Karla Gabriela, in varsta de 13 ani, a plecat de acasa și nu s-a mai intors. poliția o cauta neincetat pe minora. Iata ce se știe despre ea pana in acest moment!

- E alerta in București! Oamenii legii cauta o tanara in varsta de 18 ani care a plecat in parc cu copilul și nu s-a mai intors. Potrivit informațiilor, fata este cautata de oamenii legii dupa ce a disparut din Sectorul 3 al Capitalei, saptamana trecuta, vineri.

- Politistii din Bucuresti cauta un tanar de 18 ani, care a plecat de acasa pe 8 octombrie, spunand ca merge la munte, dar nu a mai revenit. Oamenii legii fac apel la populatie pentru gasirea lui.

- Testele de inteligența au devenit extrem de populare datorita faptului ca ne putem testa cunoștințele și abilitațile de a rezolva rapid anumite probleme. Muta un baț de chibrit și rezolva operația matematica din imagine in doar 5 secunde. Cu toții au ramas surprinși sa vada care era, de fapt rezolvarea…

- Inspectoratul de Poliție Balți solicita suportul cetațenilor pentru stabilirea locului aflarii barbatului din imagine, locuitor al municipiului Balți. Barbatul in varsta de 51 de ani a plecat de acasa la inceputul lunii iulie, deplasandu-se intr-o direcție necunoscuta, transmite Realitatea.md . Semnalmente:…