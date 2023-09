Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 5 ani care figura in bazele de date ca fiind disparut, alerta introdusa de autoritatile din Germania, a fost identificat de politistii de frontiera de la Cenad, judetul Timis.Copilul urmeaza sa fie trimis in Germania. Pana atunci, minorul a fost incredintat reprezentantilor D.G.A.S.P.C.…

- Incendiile violente care au devastat insula Maui din Hawaii au transformat intr-un peisaj cenușiu, pustiu, cu nori de fum care se ridica din daramaturi o zona cu strazi pline, marginite de vegetație verde. Contrastul puternic este vizibil in imaginile din satelit ale Maxar technologies, surprinse inainte…

- Operațiune de cautare cu final tragic, in raionul Falești. Un batran disparut de șase zile a decedat la scurt timp dupa ce a fost gasit. Despre cele intamplate relateaza Poliția de Frontiera, a carei echipe au participat la cautari alaturi de polițiști și voluntari. Astfel, polițiștii de frontiera și…

- Foarte mulți dintre romani, din neștiința de cauza sau intenționat, incearca sa intre in țara cu tot felul de marfuri. Un roman a fost oprit imediat pe aeroportul Otopeni, dupa ce s-a intors din SUA. Ce au gasit autoritațile in bagajele sale e incredibil. Ce au gasit vameșii in bagajele unui roman.…

- Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Campulung desfașoara cercetari, in urma sesizarii din data de 17 iulie a.c., referitoare la plecarea voluntara a numitului PANA VASILE, de 48 de ani, care a plecat de la domiciliul sau din localitatea Davidești, in ziua de 13 iulie a.c., și nu a mai revenit.…

- Conform autoritaților, barbatul in varsta de 40 de ani a fost oprit de carabinieri dupa ce a ignorat semnificația culorii roșii a semaforului. La control, aceștia au ramas șocați sa descopere o cantitate impresionanta de materiale feroase in portbagajul mașinii sale. Mai exact, vorbim despre 100 de…

- L-AȚI VAZUT? Sunați la 112! Un barbat din Hudești a fost dat DISPARUT. Poliția și familia il cauta Polițiștii botoșaneni au fost sesizați cu privire la faptul ca GREȚCU PETRU, de 33 de ani, din comuna Hudești, a parasit domiciliul in data de 3 iunie a.c., iar pana in prezent nu a revenit și nici nu…

- L-AȚI VAZUT? Un barbat de 74 de ani din comuna Bistra a fost dat DISPARUT. Poliția și familia il cauta Polițiștii din Alba cauta un barbat care a disparut din Bistra. Persoanele care pot da informații, care sa conduca la identificarea lui, sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau…