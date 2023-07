Stiri pe aceeasi tema

- Minciuna, manipularea opinei publice și lipsa transparenței sunt singurele realizari ale administrației USR la Brașov. Viceprimarul Flavia Boghiu a bagatelizat rezultatele controalelor efectuate de autoritați la Caminul pentru varstnici din Cartierul Noua, dupa ce opinia publica a fost ingrozita de…

- O clipa de neatenție din partea parinților era sa coste viața unei fetițe de 4 ani! Copila a inghițit o moneda de 10 bani și s-a aflat la doar un pas de sufocare, dupa ce i s-a ințepenit in gat. Incidentul s-a petrecut in județul Botoșani. Minora a fost transportata de urgența la spital din Botoșani,…

- In cursul zilei de 13 iunie, politiștii din cadrul Poliției Municipiului Pitești au fost sesizați cu privire la faptul ca minora DRAGUȘIN ALEXIA-IOANA, de 15 ani, a plecat in jurul orei 17:00, din Centrul de Tip Familial Gavana, și nu a mai revenit. Semnalmente: 1,77 m inalțime, aproximativ 55 de kg,…

- Update: Minora in varsta de 15 ani a fost gasita in municipiul Ploiești. Nu a fost victima vreunei infracțiuni. La data de 2 iunie a.c., in jurul orei 13.00, polițiștii din cadrul Poliției orașului Slanic au fost sesizați de catre o femeie cu privire la faptul ca, fiica sa, ALEXE ELENA TEODORA ALEXANDRA,…

- Mai exact, potrivit ziarului Puterea, 7 spitale vor merge catre județele controlate de PNL, 6 catre fiefuri PSD, iar cele doua spitale din Capitala vor ajunge la Ministerul de Interne sau cel al Apararii.OUG-UL dat la ceas de seara este, insa, ilegal, scriu cei de la ziarul Puterea.In primul rand, o…

- Un politist in timpul liber a depistat o minora din comuna Valu lui Traian care era data disparuta de acasa. Comisarul de politie Buzescu Adelin Alexandru, seful Biroului Rutier din cadrul Politiei municipiului Constanta calatoirea cu trenul catre Bucuresti cand a observat fata. A reusit sa o convinga…

- MINORA DISPARUTA Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, in varsta de 14 ani, disparuta din localitatea Orțișoara, județul Timiș. In data de 23 mai 2023, in jurul orei 08:00, SINESCU IOANA-PAULA ar fi plecat de la domiciliul sau din localitatea…

- O minora in varsta de 15 ani, originara din orașul Odesa, este cautata de poliție dupa ce pe 20 aprilie a plecat de la un Centru de plasament și pana in acest moment nu se cunoaște nimic despre ea. Semnalmente: Inalțimea 1,70 m, ochi caprui și par cafeniu. Era imbracata in pulover și fusta lunga. Poliția…