Stiri pe aceeasi tema

- Alerta la Sighetu Marmației dupa ce o mama a alertat poliția ca fiica ei de 13 ani a plecat de acasa și este de negasit. Polițiștii din Sighetu Marmației era sesizați, in data de 7 noiembrie cu privire la dispariția minorei MOIȘ SARA MELINDA. Oamenilor legii li s-a spus ca in intervalul orar 10.00-12.00…

- Guvernul are in plan sa creasca varsta de pensionare prin noua lege a pensiilor in Romania. Astfel, varsta de pensionare ar putea fi de peste 65 de ani. ”Incepand cu data finalizarii eșalonarii prevazute in anexa 5 la lege, stagiul minim de cotizare, stagiul complet de cotizare și varsta standard de…

- Romania este pe cale sa obțina prelungirea in 2024 a derogarilor pe GAEC 7 si GAEC 8, a anuntat joi, la Indagra, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, care susține ca toate statele UE au agreat propunerea țarii noastre. Fermierii trebuie sa respecte aceste conditionalitati care…

- Sunt impreuna de ani buni și se poate spune ca Antonia și Alex Velea formeaza unul dintre cele mai sudate cupluri din showbiz. Fiecare dintre ei a mai fost casatorit in trecut, iar artista are și o fetița din prima casnicie. Dar, puțini știu care este diferența de varsta este dintre cei doi soți. Se…

- VIDEO: Fostul primar din Cugir, Aurel Voicu, cel mai in varsta student din Romania. Cum e sa faci masterat la 88 de ani La cei peste 88 de ani ai sai, fostul primar din Cugir, Aurel Voicu este student in anul doi (la masterat) al Universitații ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia in domeniul istoriei,…

- Consiliul JAI, cel in care se poate vota extinderea Spațiului Schengen, va analiza din nou, in cea mai apropiata reuniune, indeplinirea condițiilor Schengen de catre Romania. Acest subiect este menționat in programul preliminar al reuniunii JAI din perioada 19 – 20 octombrie 2023, din Luxemburg. Aceea…

- Daca ai vazut-o pe Lorena, anunța autoritațile! Tanara in varsta de 16 ani este disparuta de miercuri seara in partea superioara a Cote-d'Or. Potrivit informațiilor oamenilor legii, adolescenta ar fi anunțat ca iși dorește sa se intoarca in Romania.

- La data de 11 septembrie a.c., in jurul orei 13.00, polițiștii din cadrul Secției nr.2 de poliție rurala Florești au fost sesizați de catre o femeie cu privire la faptul ca, mama sa, VINTILA MARIA, in varsta de 75 de ani, a plecat in mod voluntar de la domiciliul din comuna Filipeștii de Targ și pana…