- Cristian Boureanu a fost prins baut la volan, miercuri seara, pe DN 1. Fostul policitian a fost sancționat de oamenii legii și a facut primele declarații. Dupa ce a efectuat o depașire neregulamentara pe DN 1, in zona Comarnic, Cristian Boureanu a fost oprit de polițiști miercuri seara. Oamenii legii…

- In contextul in care, maine, 10 martie, in incinta complexului Arena Chișinau, la ora 17:00 va avea loc un concert susținut de o cunoscuta trupa, Poliția informeaza atat spectatorii, cat și persoanele care intenționeaza sa se afle in zona respectiva, ca in adiacentul complexului de agrement sunt disponibile…

- Mai multe persoane din cartierul Henri Coanda din municipiul Constanta au iesit din locuinte, in noaptea de sambata spre duminica, de teama unui eventual cutremur, creand panica, iar unul dintre locatari a sunat si la numarul de urgenta 112. Oamenii s-au anuntat intre ei ca urmeaza un cutremur, pentru…

- In urma apelurilor prin SNUAU 112 prin care mai multe persoane au cerut ajutorul, fiind blocate in nameți, polițiștii, cu ajutorul utilajelor de deszapezire au intervenit pe drumurile Dj203M și Dj216, unde 5 autoturisme nu au mai putut inainta, reușind sa duca intr-un loc sigur cele 11 persoane aflate…

- Un autocar in care se aflau 42 de pasageri din Romania a fost tras pe dreapta de politistii din Germania in apropiere de Gruuml;nstadt. Dupa ce au verificat documentele politistii au constatat ca soferii nu au respectat timpul de odihna, fiind pe drum non stop aproximativ 30 de ore. Potrivit politistilor,…

- Acțiune de amploare a polițiștilor de la arme și muniții din cadrul IGPR. Oamenii legii au descins in peste 150 locații din toata țara la comercianți de materiale pirotehnice. Printre județele vizate de oamenii legii se numara și Timișul.