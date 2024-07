„AI”, utilizată în comunicarea la distanță cu un câine de salvare. Dispozitiv inventat de un student „Inteligența Artificiala” (AI), care a devenit un subiect de dezbateri mai ales in legatura cu faptul ca poate fi folosita și in situații contrare intereselor publice, este pentru cercetatori un instrument extrem de util in inventarea unor tehnologii și dispozitive care pot soluționa probleme tehnice foarte complicate, din diferite domenii. Spre exemplu, „AI” este utilizata […] The post „AI”, utilizata in comunicarea la distanța cu un caine de salvare. Dispozitiv inventat de un student appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

