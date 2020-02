Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile italiene au anunțat ca numarul cazurilor de infecție cu noul virus Covid-19 a crescut la 400 in peninsula, informeaza BBC.Citește și: S-a gasit un tratament pentru coronavirus și este deja produs: experții medicali confirma faptul ca da rezultate In ultimele 24 de ore,…

- Un barbat in varsta de 70 de ani este prima persoana diagnosticata cu noul coronavirus Covid-19 in Elveția, a anunțat, marți, Biroul Federal pentru Sanatate Publica (FOPH) al țarii, scrie CNN.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, Episodul 6: 'Nu mai sunati, nu mai interveniti in niciun…

- Evolutia recenta a crizei provocate de extinderea Coronavirus (COVID-19) in Europa (Italia, Austria si mai nou Croatia) impune o atitudine proactiva din partea companiilor, care trebuie sa-si protejeze deopotriva angajatii si afacerea.

- Senatorul PSD Niculae Badalau a declarat, luni, ca virusul ucigas va ajunge si in Romania, iar in cel mult doua saptamani țara va deveni al doilea focar de coronavirus dupa Italia.„Cand e vorba de popor nu primeaza nimic si momentul asta e foarte greu pentru tara, un moment extrem de grav.…

- Romania incepe sa ia masuri de siguranța pentru a se proteja de o posibila infecție cu coronavirus. Numarul cazurilor a crescut alarmant in Italia, una dintre țarile in care se afla cea mai mare comunitate de romani din strainatate. Cei care se intorc din zonele cu risc major ale Peninsulei vor fi plasați…

- Epidemia de coronavirus care face ravagii in Italia a alertat intreaga Europa. Sunt 10 localitați din nordul Peninsulei aflate in carantina, cu școli, baruri și magazine inchise. In regiunea Lombardia au fost raportate peste 150 de cazuri de imbolnaviri și sunt deja 2 decese inregistrate. Autoritațile…

- Situație alarmanta in Italia, unde coronavirus a lovit brusc cu un numar mare de cazuri in ultimele 48 de ore. Noile cifre din Italia sunt chiar și mai inspaimantatoare ca pana acum. Conform oficialitaților s-a ajuns la peste 100 de cazuri de coronavirus, astazi, insa numarul ar mai putea crește. Autoritațile…