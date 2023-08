Primaria Navodari organizeaza licitatie publica in vederea vanzarii unui teren

PRIMARIA ORAS NAVODARI organizeaza licitatie publica in vederea vanzarii unui teren in suprafata de 106 mp, situat in orasul Navodari, strada Ciocarliei fn, judetul Constanta.Pretul de pornire al licitatiei este de 751,86 lei mp la care se adauga… [citeste mai departe]