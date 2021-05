Ai uitat să faci programări la salon pentru nuntă? Stailer te ajută Urmeaza nunta verișoarei tale și singura sarcina pe care o aveai de indeplinit și anume programarile la salon pentru tine, mame și matuși, ai omis-o? Un singur lucru te-au rugat sa faci pentru ca știu ca ești mai zapacita și ție ți-a stat gandul la orice altceva, numai la asta nu? Ce poți face in situația asta? Nu poți lasa pe toata lumea nearanjata ca ești tu neatenta, nu? Știu ca este greu sa gasești locuri libere și trebuie sa mergi din ușa in ușa sa vezi cine este disponibil și așa mai departe. Nu te panica, pentru ca din oaia neagra poți deveni pana la sfarșitul zilei eroina. Știu eu soluția… Citeste articolul mai departe pe tgjiu.ro…

Sursa articol: tgjiu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Stailer este platforma online ce a fost creata special pentru a-ți economisi timpul și energia cand vine vorba de programari la salon. Acum nu te mai inghesui nici macar in supermarketuri ca sa-ți faci cumparaturile, ci ți le comanzi online și ți le aduce cineva la ușa. Adevaratul walk of shame era…

- Ce faci atunci cand ai un eveniment important la care trebuie sa mergi? Primul gand este de a te programa la salon și al doilea de a vedea ce ținuta vei purta. Corect? Totuși, de cate ori ți s-a intamplat in viața sa ai nevoie peste doua zile sa mergi la salon și stiliștii chiar sa te primeasca in timp…

- Fiecare zi este plina de probleme, sarcini de rezolvat și ore intregi de munca. Timpul pentru problemele personale este din ce in ce mai scurt, la fel și cel pentru relaxare. Totuși, indiferent de domeniul in care activeaza, cu siguranța fiecare persoana iși dorește sa arate bine și sa aiba o coafura…

- Daca pe nepusa masa ai fost invitata la o petrecere, ce te faci? Tu știi foarte bine ca pentru o coafura sau un make-up trasnet trebuie sa iți faci programarile cu cel puțin cateva zile inainte. In ultima secunda, șansele tale de a gasi un salon disponibil, e direct proporționala cu șansa ta de nu te…

- In esența, acest control zilnic ținea de respectarea unei igiene stricte, mai ales ca vorbim despre o comunitate extrem de sensibila, cum este cea a copiilor de varsta preșcolara. Nu in ultimul rand, menținerea unghiilor curate ține și de o anumita rutina a vieții de zi cu zi, in care, așa cum ne spalam…

- Candy barul reprezinta un “must” pentru orice nunta. A devenit extrem de popular in ultimii ani, drept urmare invitatii se asteapta sa gaseasca un bar cu prajituri la orice eveniment. Daca urmeaza ziua in care te casatoresti cu persoana iubita, cu siguranta iti doresti ca ea sa fie perfecta. Atunci…

- Stailer este o platforma menita sa ușureze viața oamenilor in vederea programarilor la salon. Obiectul care nu lipsește niciodata din mana oamenilor este smartphone-ul, iar ceea ce lipsește din viața oamenilor este timpul suficient.

- Marți, 2 februarie 2021, Adelina Pestrițu a implinit 34 de ani. Din anul 2019, Adelina este casatorita cu Virgil Șteblea, alaturi de care are o fiica, Zenaida Maria, in varsta de 2 ani. Adelina Pestrițu a implini 34 de ani! Ce cadou a primit de la soțul ei? In mediul online, Adelina a publicat numeroase…