Stiri pe aceeasi tema

- Buzoienii care au simptome de COVID-19 sau un test pozitiv, se pot adresa medicului de familie sau centrelor de evaluare COVID deschise in spitale. 183 de centre sunt deschise, in total, pe teritoriul țarii, iar in Buzau patru. Este vorba despre centrul de la Spitalul de Urgența Buzau ( Luni-Vineri,…

- Ai simptome de COVID-19 sau test pozitiv? Unde mergi la medic. Lista centrelor de evaluare din Timiș. Daca ai simptome de COVID-19 sau ai un test pozitiv, te poți adresa medicului de familie sau centrelor de evaluare COVID deschise in spitale.

- Ministerul Sanatatii a publicat, ieri, lista actualizata a centrelor de evaluare COVID-19 din tara. In Argeș, aceste centre se afla: la Spitalul Județean de Urgența Pitești, situat pe bulevardul I.C. Bratianu, nr. 62, secția Boli infecțioase, tel 0248287150, interior: 400, 403, 404, orele 08 – 18; la…

- Presedintele american Joe Biden a fost testat pozitiv covid-19 si prezinta "simptome foarte usoare", anunta Casa Alba, relateaza BBC News si The Associated Press. Joe Biden, in varsta de 79 de ani, a fost vaccinat complet impotriva covid-19 si apoi cu doua doze "booster". El urmeaza sa se izoleze la…

- CARAȘ-SEVERIN – Asta au reușit sa traga pe dreapta polițiștii, pe drumurile publice din județ. Totul in 25 iunie, cu o zi inaintea Zilei internaționala impotriva consumului și traficului ilicit de droguri (26 iunie). Autoritațile ne-au vorbit despre cinci dintre ele! Constatarile au debutat in toiul…

- CARAS-SEVERIN – Declaratia vine chiar de la colegul și prietenul Sorin Grindeanu, la social-democrați deranjul fiind destul de mare ca nu dețin fraiele in Caraș-Severin! Cu intariri serioase in ultimele luni, unele chiar de la colegii liberali din coaliție, PSD Caraș-Severin nu concepe altceva decat…

- Bill Gates, de 66 de ani, a anunțat pe Twitter ca a fost testat pozitiv la COVID-19. Are simptome ușoare, spune acesta, și s-a izolat. Cofondatorul Microsoft și unul dintre cei mai bogați oameni de pe planeta a donat milioane de dolari in pandemie pentru studii clinice. I've tested positive for COVID.…

- Bill Gates a transmis printr-o postare pe Twitter, ca are simptome ușoare și urmeaza sfaturile medicilor pentru a-și putea reveni cat mai repede.„Am fost testat pozitiv pentru COVID. Ma confrunt cu simptome ușoare și urmez sfatul experților, izolandu-ma pana cand voi fi din nou sanatos”, a scris Bill…