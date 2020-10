Ai recunoscut-o? Cine este vedeta din imagine? „Mi-am tăiat bretonul singură” „In clasa a 4-a, dupa ce mi-am taiat bretonul singura, am decis sa fac take-over pe banchetul surorii mele! Evident am imortalizat momentul”, a scris vedeta de televiziune in descrierea imaginii. Ai recunoscut-o? Cine este vedeta din imagine? „Mi-am taiat bretonul singura” In urma cu aproape un an, Ilinca Vandici a publicat o imagine surprinsa pe vremea cand se afla in clasa a IV-a. „Am stat in comuna Magești. Pana in clasa a noua am locuit acolo. (…) Am avut șansa sa nu ne lipseasca nimic, chiar daca era perioada comunista. Tata era primar și putea ieși mai ușor din țara. Am muncit foarte mult,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Recent, pe contul personal de YouTube, Ilinca Vandici (33 de ani) a publicat un videoclip in care le-a vorbit abonaților ei despre calitațile pe care le apreciaza la barbatul de langa ea. In introducerea videoclipului, Ilinca a spus ca cea mai buna calitate a soțului ei este ea, soția lui. „Sincer,…

- Recent, Anamaria Prodan-Reghecampf (47 de ani) a dezvaluit ca ea a fost cea care l-a cerut in casatorie pe Laurențiu Reghecampf (45 de ani). Anamaria Prodan l-a cerut in casatorie pe Laurențiu Reghecampf Perechea s-a casatorit in luna iunie a anului 2008. Deși se cunoșteau inca din copilarie și incheiasera…

- A cucerit publicul roman in rolul Esmeraldei Sanchez din telenovela El Zorro, la espada y la rosa, iar, in luna august a anului acesta, Marlene Favela a implinit 43 de ani. Ți-o mai amintești pe Marlene Favela, protagonista din telenovela „Zorro”? Cum arata actrița acum? In luna octombrie a anului trecut,…

- Ilinca Vandici este una dintre cele mai apreciate apariții de pe micul ecran. Are o familie frumoasa și o cariera de succes. Vedeta are 34 de ani și o silueta de vis, iar de curand a recunoscut pentru revista VIVA, ca și-a facut o intervenție estetica, la nivelul feței. „Da, am apelat la injectare cu…

- Fostul prim-ministru acuza guvernul si pe Iohannis de faptul ca ar fi interesati doar de organizarea alegerilor locale si parlamentare, ignorand problemele fierbinti, cum ar fi pandemia si anul scolar, care incepe in conditii total atipice. "Eu cred ca si copilul meu si ceilalti ar trebui…

- Invitat intr-o emisiune a uneia din televiziunile locale on-line, Dumitru Beianu a declarat – senin – ca este normal ca primarii sa ”se dea” dupa partidul de la guvernare, daca vor sa primeasca bani pentru proiectele localitaților pe care le conduc. Declarațiile sale nu au ramas fara ecou, Beianu devenind…

- Simona Gherghe a prezentat emisiunea Acces Direct timp de 9ani, iar anul trecut a decis sa se retraga și sa se concentreze pe creștereacelor doi copii ai sai. Acum, in urma multelor intrebari venite din parteafanilor, curioși sa afle de ce nu mai prezinta emisiunea, vedeta nu s-a sfiitsa le dea un raspuns.…

- Ozana Barabancea s-a nascut pe data de 4 octombrie 1969, la București. Ea este profesoara de canto și solista romana de jazz, dar și o cunoscuta personalitate TV. Face parte din juriului show-urilor de televiziune Splash! Vedete la Apa⁠ și Te cunosc de undeva!, care sunt difuzate pe Antena 1. Ozana…