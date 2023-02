ANRE a intocmit un regulament prin care dorește sa evite situațiile neplacute cu care s-au confruntat consumatorii de gaze și de electricitate atunci cand au primit facturi uriașe, din cauza intarzierii emiterii lor. In cadrul ședinței extraordinare a Comitetului de reglementare din data de 03.02.2023, ANRE a facut modificari consistente la Regulamentul de furnizare a energiei electrice la cererile finale. Noul Regulament introduce o serie de beneficii, cele mai importante fiind urmatoarele: furnizorul are obligația sa esaloneze la plata sumele datorate de catre client, in cazul emiterii facturii…