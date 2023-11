Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii britanici au conceput un instrument inteligent al carui algoritm ar reuși sa prezica un infarct cu aproape zece ani inainte de producere. Este o reușita tehnologica care salveaza vieți, contribuie la administrarea de tratamente preventive și reduce costurile legate de spitalizarea pacienților.…

- Silviu Vaduva este un gentleman chiar și cu partenerii de afaceri. Fostul șef al Vamii București este mereu pus pe treaba și știe ca intalnirile de business se fac cu stil. Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele lui și au surprins imaginile.

- Deși inteligența artificiala este doar la inceput, activitați precum suportul clienților, marketing și servicii financiare reprezinta peste 70% din cazurile in care AI poate aduce beneficii.

- Releva, o platforma de ultima generație personalizata pentru eCommerce, anunța lansarea oficiala in Romania. Datorita experienței vaste in ceea ce privește creșterea conversiilor, valorilor medii ale comenzilor, loialitații clienților și a veniturilor generale, Releva propune o soluție inovatoare…

- Se introduce o noua materie in toate școlile din Romania O schimbare semnificativa in domeniul educației pare sa se profileze in școlile din Romania, intrucat inteligența artificiala (IA) se pregatește sa devina o componenta esențiala a curriculumului academic. Potrivit unui proiect de strategie naționala…

- Mai sunt doar cateva zile pana la noua ediție TEDxSatuMare avand tematica #LogOUT, unde avem 10 invitați de seama din diverse domenii de activitate de mare actualitate in Romania anului 2023. Va facem cunoștința cu cei 10 speakeri excepționali, care vor susține discursuri interesante despre modul in…

- Impozitul pe cifra de afaceri va avea cel mai mare impact pentru companii, cele mai afectate domenii fiind energia, auto, sectorul tutunului, farmaceutic și construcții, multe deja supraimpozitate, aceasta masura urmand sa aduca in jur de 6,2 miliarde lei la buget, potrivit estimarilor PwC Romania,…

- Romania a indeplinit obiective importante privind tranziția energetica și consolidarea mediului de afaceri, insa ritmul reformelor trebuie accelerat, e de parere deputatul PNL Oana Ozmen.”In cadrul noii sesiuni parlamentare din aceasta toamna imi propun sa intețim ritmul in vederea: ● …