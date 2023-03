Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Aeronautica Civila anunța ca, a solicitat companiei Air Moldova limitarea vanzarii biletelor doar pentru urmatoarele 3 luni, de la data comercializarii. Cererea vine in contextul dificultațile de ordin economic intampinate de operatorul aerian, dar și a celor operaționale in partea ce ține…

- Air Moldova nu mai are nicio nava operaționala. Compania aeriana, care a inchiriat trei aeronave de la diferiți locatori, nu are in prezent nicio aeronava operaționala, deoarece doua dintre ele au fost solicitate sa fie returnate, iar una este in procedura de mentenanța. Ministrul Infrastructurii…

- Autoritatea Aeronautica Civila (CAA) a venit cu o explicație, in legatura cu anularea mai multor zboruri, incepand cu 3 martie, de catre Air Moldova. Autoritatea susține ca situația se datoreaza unei aeronave intrata la mentenanța planificata și staționarea la sol a altor doua aeronave, din rețeaua…

- Cu referire la inchiderea temporara a spațiului aerian al Republicii Moldova și acțiunile intreprinse in acest sens, dar și a informației aparute in presa privind patrunderea in spațiul aerian național a unui obiect zburator, Autoritatea Aeronautica Civila (AAC) a venit cu unele detalii. „In jurul orei…

- Spațiul aerian al Republicii Moldova a fost inchis, marți, companiile aeriene Air Moldova și HiSky anunțandu-și pasagerii ca aeronavele vor fi redirecționate, unele dintre ele pe aerportul din Iași, Romania. UPDATE ORA 15.45 La ora 15,45, Autoritatea Aeronautica Civila a Republicii Moldova a transmis…

- Spațiul aerian al R. Moldova a fost inchis la ora 13.30 și va fi redeschis de la ora 16. „Stimați pasageri, in acest moment, spațiul aerian al Republicii Moldova este inchis, suntem in așteptarea reluarii zborurilor. Orarul planificat astazi va suferi modificari. Stimați pasageri, cei care va aflați…

- ANUNȚ DE ULTIMA ORA! Republica Moldova și-ar fi inchis temporar spațiul aerian, pana la ora 16:00,anunțul a fost facut de compania Air Moldova, fara a da alte detalii. „Stimați pasageri, cei care va aflați in aeroport, la bord sau urmeaza sa zburați astazi, va rugam sa pastrați calmul și sa urmariți…

- O țara unde merg sute de mii de romani in vacanța in fiecare an a impus o taxa turistica de la 1 ianuarie 2023. Cu cat vor fi oamenii nevoiți sa plateasca mai mult daca vor sa mearga acolo in concediu, dar și ce condiții trebuie sa indeplineasca pentru a nu scoate bani din buzunar in acest sens.