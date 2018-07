Ai peste 35 de ani? Fă zilnic aceste exerciţii fizice! NU e negociabil Fa zilnic aceste exercitii daca ei peste 35 de ani! NU e negociabil! Sanatatea ta poate fi influentata! 1. Genuflexiuni Genuflexiunile intretin mobilitatea si flexibilitatea genunchilor, a gleznelor, soldurilor. Ai nevoie de ele atunci cand te asezi pe WC, pe scaun sau in masina. Nu poti face aceste lucruri daca esti intepenit. Asa ca genuflexiunile sunt primul exercitiu nenegociabil dupa ce ai implinit 35 de ani. Pont: Incepe cu picioarele departate la nivelul umerilor, indoaie genunchii si lasa-te ca sic and ai vrea sa stai pe un scaun. Ramai in pozitie, si trage putin… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Dragostea este mare. Dragostea este grandioasa. Dragostea nu este un lucru rau. Iar cand atat Luna cat si Venus sunt in Leu asa cum sunt acum, trebuie sa fii pregatit sa fii la inaltimea lor si a dragostei. Te asteapta un element surpriza in aceasta zi atunci cand Luna si Uranus sunt in patrat. Acestea…

- Antrenamentul cu greutati aduce numeroase beneficii, inclusiv reducerea riscului aparitiei depresiei si a bolilor cardiovasculare. Dar antrenamentele prea dure, peste capacitatea fizica, pot duce la un dezastru, asa cum a aflat Jared Shamburger,...

- Energia astrala a acestei zile este dominata tot de energia Lunii pline in Sagetator de marti si de intrarea lui Mercur in Gemeni. Luna plina din Sagetator isi manifesta influenta cel putin inca o saptamana si ne ghideaza sa gandim la scara mai mare, tinand cont de o imagine de ansamblu si…

- In primul rand trebuie sa-ti placa tie, ca femeie, felul in care arati. Daca ai respect pentru tine, ai si pentru cei din jur. Spun, chiar, ca un sport practicat constant poate schimba destine. Inceputul este greu, trebuie un efort de vointa pentru a practica un sport macar doua luni, zilnic, iar…

- Exercitiile fizice reprezinta una dintre metodele de reducere a riscului de dementa, fapt relevat de studii anterioare, insa cercetatorii din Marea Britanie au demonstrat recent ca odata ce aceasta afectiune este diagnosticata pierderea capacitatii cognitive nu poate fi impiedicata prin desfasurarea…

- Vrei un copil, dar minunea se lasa asteptata si ai epuizat deja toate trucurile din batrani care iti promit ca vei ramane insarcinata? Rezultatele unei cercetari recente au aratat ca un anumit tip de miscare poate spori sansa unei femei de a ramane insarcinata. Studiul, condus de Lindsey Russo si coordonatorul…

- Stau spate in spate, ca la duelurile de acum 150 de ani. Lu'Chan și Alex. Primul e foarte sigur pe el, se simte pe scena ca acasa. Al doilea nu da semne de slabiciune, deși Feli ar fi vrut ca Lu'Chan sa se dueleze cu Uddi.