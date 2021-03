Marcel Ciolacu o duce bine cu cash-ul. In timpul unei conferințe de presa in care vorbea despre drama fermierilor romani, care nu au bani pentru a-și plati ratele la banca (sic!) președintelui Partidului Social Democrat, i-au ieșit, din buzunarul de la piept, la vedere, mai multe bancnote. Bancnotele care se vedeau erau de 200 de […] The post Ai parale, ai scapare / Despre bani prin buzunare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .