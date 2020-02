Ai o problemă în afacerea ta? Încearcă medierea! Pentru inregistrarea societații, asociații Florin M. și Ion P. incheie un contract de inchiriere privind un spațiu in care este declarat sediul societații. Dupa inregistrare, societatea achita o luna chiria datorata, dupa care refuza sa mai plateasca chiria datorata numitei S.C. Lola S.A., motivand ca cuantumul este exagerat de mare. Lola S.A., invocand dispoziția cuprinsa in art. 53 din Legea nr.31/1990, republicata și modificata, solicita in instanța societații chiriaș plata chiriei restante, motivand ca asociații societații raspund in mod solidar și nelimitat pentru actele incheiate in contul… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Asociații și acționarii celor circa 15.000 de firme din județul Bacau au termen pana in luna iulie, ca sa se conformeze prevederilor Legii pentru prevenirea spalarii de bani și a faptelor de finanțare a terorismului (Legea nr. 129/2019). Termenul... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Internetul, ușa catre pace La momentul prezent, medierea online se bucura de o mare accesibilitate nu doar in strainatate, ci și in țara noastra, datorita faptului ca la dispoziția noastra sta acest instrument inovativ, practic, simplu, abil și economic care anuleaza toate distanțele fizice dintre parți.…

- Actiunile Transgaz (TGN), operatorul sistemului national de transport gaze naturale, au crescut in sedinta de vineri cu pana la 1,4% dupa ce compania a convocat actionarii in data de 16 martie pentru aprobarea infiintarii societatii Romanian Gas Hub Services, potrivit unui raport la bursa.Documentele…

- Daca este sa vorbim in continuare și in acest articol despre mediere, reamintim cititorului importanța acesteia in cazul unui litigiu ce se afla pe rolul instanței de judecata (dar nu numai), prin evidențierea a doua principii juridice fundamentale, respectiv principiul rolului activ al judecatorului…

- Senatorul PSD de Suceava, Virginel Iordache, a anunțat ca astazi a votat impotriva Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 2/2020 care are ca obiect amanarea intrarii in vigoare a prevederilor art.1, pct.1 din Legea nr. 14/2020, privind creșterea alocațiilor de stat…

- ȘtefanRisipițeanu, complicele lui Gheorghe Dinca, a refuzat posibilitateasa fie eliberat din arest. Individul a avut o explicație practica,atunci cand magistrații Tribunalului Olt i-au dat cuvantul.Gheorghe Dinca și Ștefan Risipițeanu vor fi judecați inarest preventiv, au decis vineri magistrații Tribunalului…

- Societatea municipala condusa de Stanel Necula – proaspat condamnat penal definitiv, pentru care USR cere primarului Bolojan incetarea mandatului – vine, in premiera, cu o serie de informații despre cum a imprumutat certificate verzi catre Colterm Timișoara și catre Motru, asociindu-se…