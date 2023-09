Stiri pe aceeasi tema

- Societatea nemțeana COMES S.A. continua sa se dezvolte și sa impresioneze prin calitatea produselor sale, ceea ce, in mod firesc, duce la noi oportunitați. Firma a anunțat o noua premiera in activitatea sa. Comunicatul integral il puteți citi mai jos. „2 reactoare de hidrogenare de mari dimensiuni –…

- Tehno-geopolitica cuprinde interacțiunea complexa dintre tehnologie și geopolitica, remodeland dinamica globala și influențand coridoarele de putere de pe scena internaționala. Progresul tehnologic a aparut ca un factor esențial in determinarea poziției geopolitice a unui stat. Inovația tehnologica…

- In ziua de astazi, exista o mulțime de oportunitați din punct de vedere finaciar prin care avem posibilitatea de a ne indeplini anumite nevoi sau dorințe, astfel incat sa ne putem bucura de o viața mai placuta. Fiecare individ trebuie sa aiba un loc de munca prin care sa iși caștige un venit stabil…

- Dezvoltarea rapida a inteligentei artificiale (AI) risca sa reproduca greselile facute de industria tehnologica la inceputul erei retelelor de socializare, a avertizat vineri presedintele Microsoft, Brad Smith, la un forum de afaceri la New Delhi, potrivit AFP.Industria tehnologica "devenise putin…

- Industria peisagistica ofera oportunitați nesfarșite de a transforma spațiile exterioare in adevarate opere de arta naturala. Pentru a obține rezultate remarcabile in designul și amenajarea gradinilor, parcurilor și spațiilor verzi, este esențial sa dispu

- In era digitala, exista o multitudine de modalitați prin care poți imbunatați o afacere online. O resursa care poate aduce multe beneficii și pe care oamenii de afaceri o tind sa o subestimeze este blogul de marketing. Un blog de marketing poate fi un instrument extrem de util pentru a ințelege mai…

- Perioada vacanței i-a surprins pe mulți romani, dornici de calatorii in strainatate, cu prețurile ridicate la biletele de avion. Fenomenul e insa global, dupa cum explica portalul specializat Viatravelers , care prezinta principalele motive pentru scumpirea accelerata a curselor aeriene in perioada…

- Microsoft duce o lupta acerba pentru achiziția de 68,7 miliarde de dolari a Activision Blizzard, care ar deveni cea mai mare afacere de acest gen pe care industria jocurilor video a vazut-o vreodata.Pe fondul ingrijorarilor cu privire la efectul sau asupra concurenței din industrie – in special pe…