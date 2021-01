Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul olandez condus de premierul Mark Rutte si-a dat vineri demisia, anunța BBC, dupa ce zeci de mii de familii au fost acuzate in mod greșit de frauda la incasarea alocațiilor intre 2013 și 2019 și au fost forțate sa ramburseze statului banii pe mai mulți ani. Parlamentarii olandezi au decis ca…

- Guvernul premierului olandez Mark Rutte a demisionat astazi in urma unei anchete parlamentare care a descoperit ca guvernul sau a ruinat financiar mii de familii, anunța Reuters . Raportul comisiei de ancheta afirma ca 10.000 de familii au fost forțate sa replateasca subvenții pentru creșterea copiilor…

- Guvernul Olandei a demisionat ca urmare a scandalului legat de miile de parinți acuzați pe nedrept de frauda de catre autoritațile fiscale. Mark Rutte, premierul țarii, și-a inmanat demisia regelui Willem-Alexander, conform Politico, citat de digi24.ro.

- Guvernul Olandei a demisionat ca urmare a scandalului legat de miile de parinți acuzați pe nedrept de frauda de catre autoritațile fiscale. Mark Rutte, premierul țarii, și-a inmanat demisia regelui Willem-Alexander, conform Politico.

- Liderul Partidului laburist olandez (PvdA), Lodewijk Asscher, si-a anuntat joi demisia, pe fondul unui vast scandal legat de administratia fiscala a tarii, ceea ce a pus guvernul in dificultate, relateaza AFP si Reuters. Potrivit presei olandeze, guvernul de centru-dreapta al premierului Mark Rutte…

- „Vor crește. Din punctul de vedere al liberalilor, lucrurile sunt foarte clare. In primul rand, in programul nostru de guvernare, pentru creșterea pensiilor am spus foarte clar ca avem in vedere o creștere care sa acopere 100% rata inflației și 50% din caștigul salarial mediu brut pe economie. Acest…

- Presedintele grupului Fiat Chrysler, John Elkann, care detine marca Ferrari, urmeaza sa fie CEO-ul interimar al companiei pana cand Consiliul de Administratie al Ferrari va alege alt CEO. Louis Camilleri, CEO al Ferrari din 2018, a demonstrat ”o pasiune fara limite” fata de societate, a subliniat John…

- Presedintele Kosovo, Hashim Thaci, a declarat ca a fost inculpat oficial de comiterea de crime de razboi si ca va demisiona imediat pentru a face fata unui proces, transmite joi dpa, potrivit AGERPRES.Citește și: Klaus Iohannis este contrazis de istorie: PNL a condus ministerul Sanatații mai…