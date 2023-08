Stiri pe aceeasi tema

- Prezentatoarea TV Olivia Cucoș, care a colaborat anterior cu Federația Moldoveneasca de Fotbal, va lucra din august la Digisport. Ea a postat pe InstaStory momente de la plecarea din Moldova și mutarea in București, plus primele experiențe la noul loc de munca. Intr-un video scurt, prezentatoarea Simona…

- Forumul Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din Romania (Forumul APPR), structura federativa a fermierilor si procesatorilor agricoli din Romania, este un activ și constant partener de dialog civil al autoritaților de la București și Bruxelles, militand, in numele membrilor sai, fermieri…

- Forumul Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din Romania (Forumul APPR), structura federativa afiliata la Confederația Europeana a Producatorilor de Porumb din Europa (CEPM), este un activ și constant partener de dialog civil al autoritaților de la București și Bruxelles, militand, in numele…

- Click! iti prezinta detalii din culisele concertului rock al anului din Romania. Guns N’ Roses va urca, in data de 16 iulie, pe scena de la Arena Nationala, in formula care a consacrat trupa in anii ’80-’90 si a produs hiturile „Sweet Child O’ Mine”, „Patience”, „November Rain” sau „Knockin’ On Heaven’s…

- Johnny Deep a schimbat prefixul varstei in Romania! Marele actor american a facut 60 de ani la București, unde a concertat cu trupa sa Hollywood Vampires. Prietenii lui, Viorica și Ionița de la Clejani, i-au fost alaturi și i-au facut daruri memorabile, potrivit click.ro. Ionița de la Clejani a povestit…

- Cosmobeauty Expo 2023 – cel mai mare targ cu vanzare al industriei frumuseții din Romania, se va desfașura in perioada 23-25 iunie, la Sala Polivalenta din București. Peste 300 de branduri beauty vor participa laceade a 15-a ediție a targuluiși peste 100 de firme vor expune produse de cosmetica faciala…

- Mihaela Miroiu (politologa, filosoafa și scriitoare), Aluziva (Alina Greavu – activista, fundraiser independent, creatoare de conținut), artista Delia Matache, Oana Baluța (profesoara, cercetatoare specializata in gen și politica) și Andreea Marin sunt cele mai cunoscute persoane publice din Romania,…

- Miranda Richardson, de doua ori nominalizata la premiile Oscar, și Sean Bean, de doua ori caștigator al premiilor BAFTA, se afla in distribuția despre care s-a confirmat recent ca va incepe filmarile la ”Cravata galbena” la București, in Romania, in iunie, alaturi de castigatorul a doua premii Oscar,…