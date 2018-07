Fiica manelistului Florin Salam, insarcinata in luna a șaptea, a aflat in urma unei ecografii ca va avea un baiețel! fFnii au reacționat imediat la aflarea acestei vești și au felicitat-o. Betty Salam a publicat trei poze pe contul ei de Instagram cu picioare de bebeluși, inclusiv cu sexul copilului, iar fanii au fost derutați. […] The post „Ai nascut?” Imaginea cu bebelusul care a creat isterie! Betty Salam a anuntat sexul copilului appeared first on Cancan.ro .