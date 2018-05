Stiri pe aceeasi tema

- BERBEC Nu ar strica sa iti organizezi mai bine banii in aceasta saptamana, mai ales daca nu excelezi la acest capitol. Indiferent de cat de tentata ai fi sa achizitionezi diverse lucruri, incearca sa respecti cu sfintenie lista de cumparaturi. Si, cel mai important lucru, cauta reducerile…

- Banii ar urma sa fie primiti de tinerii cu varsta de pana in 35 de ani care se casatoresc, dar si de parintii care nasc cel de-al treilea copil. Potrivit proiectului, sumele reprezinta "prima pentru recunoasterea contributiei adusa natiunii" si au ca scop stimularea cresterii demografice. …

- Ai achiziționat un apartament nou? Felicitari! Te bucuri de mai mult spațiu și confort. O locuința este un motiv de bucurie, dar și o sursa mare de cheltuieli, de la banii pentru avansul la banca, notar și pana la renovare și mobilier. Avantul și energia sunt foarte mari și te bazezi cel mai probabil…

- Luna martie este prima luna a primaverii, deci se schimba anotimpul si asteptarile pentru multa lume. Intr-adevar, va fi o luna a schimbarilor deoarece contextul astral aduce beneficii pe toate sectoarele, insa doar trei nativi vor putea spune ca se vor imbogati in a treia luna din an. 3.…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat in cursul saptamanii trecute, ca spitalele sunt obligate sa asigure medicatia necesara pacientilor, iar in situatia in care pacientii cumpara medicamente in perioada in care sunt internati, pot sa primeasca de la casieria spitalului contravaloarea medicamentelor…

- Persoanele care vor sa-si izoleze termic casa pot beneficia de suma nerambursabila de 40 de mii de lei. Banii sunt primiti in cadrul programului „Casa verde plus". Suma vizeaza atat casele aflate &icir...

- Cate zile ar putea continua sa functioneze un guvern daca cea mai bogata persoana din fiecare tara ar acoperi costurile? Cele mai „scumpe" guverne sunt cele ale Japoniei, Poloniei, SUA si Chinei. Jack Ma, al 16-lea cel mai bogat om al lumii, cu 47,8 miliarde de dolari, ar putea salva Partidul Comunist…

- O metoda evidenta de a câstiga niste bani în plus este sa nu mai cumperi cafea în fiecare zi si sa-ti faci de acasa, scrie Mediafax. Renunta la sala deoarece un abonament pe un an la o sala de forta te poate costa chiar si 600 de euro (50 de euro pe luna). Asta nu înseamna…