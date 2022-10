Stiri pe aceeasi tema

- Liderii Uniunii Europene au cazut de acord in cursul noptii de joi spre vineri asupra unei "foi de parcurs" vizind sa introduca, in saptaminile urmatoare, masuri pentru a stopa cresterea preturilor la energie, comenteaza AFP. Razboiul din Ucraina si sanctiunile impuse Rusiei au provocat un soc asupra…

- Scaderea producției industriale in Romania a generat un consum de gaze naturale mai scazut decat media europeana, releva o analiza facuta de profesorul de economie Bogdan Glavan. ”Romania și-a redus in acest an consumul de gaze cu 11%, peste media europeana de 7%. Cea mai mare parte a reducerii a venit…

- Mașinile electrice au devenit mai scumpe in exploatare din cauza majorarii costurilor cu energia electrica. Daca pana acum la marile supermarketuri incarcarea se putea face gratuit, acum lucrurile s-au schimbat in toata Europa.Facturile celor care pot sa incarce acasa au crescut foarte mult și opteaza…

- Rusia a obtinut venituri de 158 de miliarde de euro din exporturile de combustibili fosili in sase luni de razboi, profitand de preturile ridicate, potrivit raportului unui centru independent de cercetare publicat marti, care indeamna la sanctiuni mai eficiente, transmite AFP."Explozia preturilor…

- Germania a anunțat un pachet de masuri in valoare de 65 de miliarde de euro pentru a atenua creșterea costurilor cu energia, in contextul in care Europa se confrunta cu aprovizionarea deficitara dupa invazia Rusiei in Ucraina, scrie BBC.

- In luna mai, BERD a schimbat destinatia unei parti din imprumutul catre Ukrenergo pentru a oferi lichiditati de urgenta de 50 de milioane de euro. ”Razboiul a declansat nevoi urgente de lichiditate care au determinat Ukrenergo sa ceara schimbarea destinatiei fondurilor”, a spus BERD intr-un comunicat.…

- Potrivit unui comunicat de miercuri al conducerii companiei Antibiotice Iasi, pietele internationale au revenit la perioada de dinainte de pandemie, in conditiile reluarii accesului populatiei la sistemele de sanatate publica, dar si la programele de spitalizare si tratamente. “Cresterea veniturilor…

- In urma cu 6 luni Germania a anuntat subtil ca nu mai inchide centralele pe carbune pentru ca importul de gaze naturale din Rusia era periclitata. Acum, dupa 6 luni rusii au oprit 80% din exportul de gaze spre Germania, singura solutie fiind arderea fara limita a carbunelor in centralele electrice.…