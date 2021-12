Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, afirma ca PNL va deveni un partid “anesteziat de mirajul pe care PSD il vinde”, iar orientarea catre stanga ii va duce pe liberali “direct intr-un zid dureros” care “nu-i va mai trezi la realitate”. “Sapte ani de opozitie si discurs anti-PSD s-au evaporat intr-o noapte.…

- Service Auto Alf Unic Rent A Car – Argeș ofera servicii de cea mai buna calitate, prețuri foarte avantajoase, promptitudine, personal calificat și foarte amabil, locație centrala, mediu de lucru curat. In cazul in care mașina dvs. necesita service pentru mai multe zile va punem la dispoziție mașina…

- O filmare cu o mașina care facea dezinsecție in Brașov a creat isterie in mediul online. Sute de internauți s-au revoltat, cei mai mulți spunand ca așa se „impraștie COVID-ul”. Mai mult decat atat, unii dintre aceștia i-au indemnat pe cei care sunt la fața locului sa-l bata pe șofer pana marturisește…

- Doua vaci au fost spulberate de o mașina intre localitațile Ratuș și Magdacești, raionul Criuleni. Accidentul s-a produs in aceasta dimineața, transmite Noi.md cu referire la tv8.md. Potrivit unui martor, care a postat intr-un grup de pe Facebook imagini video de la fața locului, animalele au fost lovite…

- Dragoș David, cel mai capabil angajator din Brașov, la… comanda Șeful Agenției Metropolitane Brașov, Dragoș David, omul care a sarit din barca fostului primar Geoge Scripcaru direct in lotca lui Allen Coliban fara sa-și ude fustița, se intrece pe sine insuși in a se face util noului șef administrativ,…

- Manuela Predila, medic primar obstetrica-ginecologie la Maternitatea Bucur din Capitala, a postat pe Facrebook un text despre ce inseamna ingrijirea gravidelor cu COVID-19. Daca fiecare ar vedea, cu siguranța atunci ne am ințelege mai bine unii pe alții, considera medicul. „Ar merita ca fiecare dintre…

- Lucian Mandruța și-a lasat mașina cu cheile in contact și plina de bunuri de valoare, in centrul Abrudului. Ce surpriza a avut Lucian Mandruța a relatat intr-o postare pe contul sau de Facebook, cum și-a uitat mașina descuiata, cu cheile in contact, in centrul Abrudului. Duminica, acesta a participat…

- Deputatul PAS Oleg Canațui a confirmat veridicitatea proceselor verbale aparute pe rețele. Acesta spune ca s-a pornit in Romania cu 18 pachete de țigari, pe care „nu le-a ascuns”, doar ca „a omis faptul ca la traversarea terestra a graniței sunt permise doar doua pachete de țigari de persoana”. „Este…