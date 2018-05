Stiri pe aceeasi tema

- "Vrem sa mergem mai departe, sa facilitam refinantarea creditelor. BNR oricum a facut pasi in ultimii ani, spunand ca, daca te muti dintr-o moneda straina in lei, iti analizam mai permisiv conditiile, deci deja BNR, incerand sa mute oamenii de la creditele in valuta la cele in lei, a creat o cale…

- Rafinariile europene duc lipsa petrolului rusesc deoarece cel mai mare producator de energie din lume trimite din ce in ce mai multi barili spre China, potrivit Bloomberg. Rusia va exporta cu 19% mai putin petrol prin porturile principale de la Marea Neagra si de la Marea Baltica, in primele…

- Un Mercedes Sprinter cu numere de Tulcea, masina ce avea 6 plus 1 locuri, si era incarcata cu marfa, de la paturi la alte textile, a luat foc luni dimineata pe DN 25. Masina a inceput sa arda pe DN 25 chiar inainte de a intra in localitatea Independenta. In autovehicul se aflau sase persoane. In masina…

- Analiza este valabila pentru perioada cuprinsa intre anii 2000 și 2015, specialiștii considerand ca este vorba de un salt enorm, ce reflecta și creșterea ingrijoratoare a consumului de medicamente. Creșterea galopanta a consumului de antibiotice și rezistența din ce in ce mai crescuta a organismului…

- Nikolai Gluskov, un prieten apropiat al oligarhului rus Boris Berezovski, care si-a trait ultimii ani din viata in exil, a fost gasit mort luni seara in domiciliul sau din Londra, transmite The Guardian.

- Directorii generali din Romania sunt mai putin optimisti, fata de anul trecut, cu privire la cresterea numarului de angajati in urmatoarele 12 luni, comparativ cu omologii lor de la nivel global, se arata in "CEO Survey 2018'', realizat de PwC.Un procent de 53% dintre directorii generali romani…

- Consumul de gaze și de electricitate a atins niveluri record din cauza gerului. Viscolul a pus la grea incercare rețelele electrice si conductele, si asa vulnerabile din cauza investițiilor prea mici.

- Ambasadorul Rusiei la Londra, Aleksandr Iakovenko, a fost convocat luni dupa-amiaza la Ministerul britanic de Externe, pentru a oferi explicatii despre situatia din zona insurgenta Ghuta, situata la periferia orasului Damasc, asediata de armata siriana cu sustinerea Moscovei.