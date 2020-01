Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile fac cercetari pentru vatamare corporala din culpa, in urma situatiei inregistrate, marti, la Scoala 133, unde mai multi elevi au acuzat un disconfort respirator in urma procedurilor de igienizare efectuate in unitatea de invatamant, unii dintre ei ajungand la spital. „In urma situatiei…

- Conform ultimului rapot al Institutul Național de Sanatate Publica ca în București este o asociere certa între creșterea poluarii cu PM10 și PM2,5 (praf) și numarul tot mai mare de boli grave care afecteaza bucureștenii: infarct acut de miocard, infectii acute ale cailor respiratorii…

- In Romania vor fi disponibile, in curand, teste care sa depisteze rapid eventuala prezența a virusului gripal care a dus la decesul a 6 oameni in China, a anunțat marți medicul Alexandru Rafila, președintele Societații Romane de Microbiologie. Testele urmeaza sa fie disponibile, cel mai probabil, la…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a anuntat joi ca s-a inregistrat debutul sezonului gripal – rata pozitivitatii pentru virus gripal la cazurile testate fiind peste 25% pentru acelasi subtip. Au fost confirmate 165 de cazuri de gripa si au fost inregistrate doua decese.

- Institutul National de Sanatate Publica a luat deja primele masuri in ceea ce priveste noul tip de coronavirus identificat in China, a anunțat miercuri purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatatii, Oana Grigore.

- Programul Superbrands pentru Romania evalueaza anual performanta brandurilor de produse si servicii, dar si performanta brandurilor corporate, din perspectiva profesionistilor in business din Romania si a utilizatorilor. Consiliul Superbrands, alcatuit din 27 de specialisti in management, marketing,…

- Maternitațile au nevoie urgenta de fonduri pentru a salva viețile celor mai vulnerabili nou-nascuți. Fii parte din echipa de salvare: 20% din impozitul pe profit catre maternitați Oricat de bun ar fi un medic și oricata voința de viața ar avea un copil de nici 1.000 de grame, capacitatea maternitaților…

- Oricat de bun ar fi un medic și oricata voința de viața ar avea un copil de nici 1.000 de grame, capacitatea maternitaților de a salva viețile nou-nascuților prematur depinde in mod direct de aparatura medicala pe care o au. Intr-o lume care iși pune problema sofisticata a folosirii Inteligenței Artificiale…