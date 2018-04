Ai lucrat in strainatate si te-ai intors in Romania? Grabeste-te sa-ti completezi declaratia fiscala

Ai lucrat in strainatate si te-ai intors in Romania? Grabeste-te…

Persoanele care au muncit in strainatate si s-au intors deja in Romania nu ar trebui sa uite sa isi completeze declaratia fiscala si sa o trimita la oficiul fiscal strain.



Cu atat mai mult cu cat acest lucru presupune oportunitatea primirii taxelor platite in plus.



"Lucrul cel mai important de retinut este faptul ca taxele pot fi rambursate din ultimii 4-5 ani. Acest lucru presupune ca persoanele care au muncit in strainatate in anii 2013-2014 au acum ultima sansa pentru a completa declaratia fiscala. Va recomandam sa incepeti procesul de rambursare al taxelor din aprilie",…