Ai lucrat de Vinerea Mare sau muncesti de Paste? Afla aici ce trebuie sa-ti ofere angajatorul

- In luna aprilie, romanii se vor putea bucura de o noua minivacanța. Salariații și bugetarii vor beneficia de patru zile libere, cu ocazia sarbatorilor pascale, avand in vedere ca Vinerea Mare și a doua zi de Paște sunt, conform legii, sarbatori nelucratoare. Ce se intampla cu cei care sunt nevoiți sa…

- Vacanța de Paște. Cate zile libere vor avea elevii, de sarbatori și cand revin la cursuri, pentru ultimul modul de invațare Vacanța de Paște: Elevii și profesorii vor avea liber in perioada sarbatorilor pascale. Vacanța incepe de saptamana viitoare, din 7 aprilie. Vor fi 12 zile de vacanța, in perioada…

- Minivacanța de Paște 2023 va dura in total patru zile, din 14 și pana 17 aprilie inclusiv. Astfel, in 14 aprilie va fi liber oficial, fiind Vinerea Mare, sambata este zi libera in mod normal, iar alte doua zile libere sunt in 16 -17 aprilie. Romanii vor putea astfel profita de o noua scurta vacanța.…

- Vacanța de Paște 2023 va dura in total patru zile, din 14 și pana 17 aprilie inclusiv. Astfel, in 14 aprilie va fi liber oficial, fiind Vinerea Mare, sambata este zi libera in mod normal, iar alte doua zile libere sunt in 16 -17 aprilie. Romanii vor putea astfel profita de o noua scurta vacanța. Urmatoarele…

- In fiecare an, de Paște, romanii beneficiaza de cateva zile libere din partea statului. Anul acesta, angajatii romanii se vor bucura de o adevarata minivacanța de Paște. Cate zile libere avem de Paste 2023 Romanii vor avea trei zile libere de Paște 2023. Mai exact, romanii vor fi liberi pe 14 aprilie,…

- Cand pica urmatoarea minivacanța pentru bugetari. Vor avea alte patru zile libere Minivacanțele din 2023 pentru bugetari nu s-au incheiat. Angajații de la stat urmeaza sa aiba inca patru zile libere legate. Urmatoarea minivacanța pentru bugetari va fi in zilele de Paște. Astfel, angajații vor avea patru…

- Actul normativ, adoptat recent de Parlament, prevede declararea zilelor de 6 și 7 ianuarie ca sarbatori legale. Pe langa concediile de odihna, angajații din Romania beneficiaza in acest an in total de inca 15 zile libere, potrivit Radio Romania Actualitați. Ce sarbatori legale mai sunt in 2023 14 aprilie…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat vineri, 3 martie, legea care prevede ca zilele de 6 ianuarie – Sarbatoarea Botezului Domnului si 7 ianuarie – Soborul Sfantului Proroc loan Botezatorul sunt zile libere, in care nu se lucreaza, a transmis Administrația Prezidențiala. Legea propusa de Marcel Ciolacu,…