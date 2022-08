Ai loc pentru mașină? 200 de locuri de parcare, scoase la licitaţie Primaria va organiza, in prima jumatate a lunii august, mai multe licitatii pentru inchirierea de locuri in parcari de resedinta. Potrivit anunturilor publicate pe site-ul municipalitatii, sunt disponibile peste 200 de locuri in diverse zone ale orasului, atat in Centru, cat si in cartiere periferice. Printre acestea se numara 95 de locuri care vor face obiectul unei proceduri pe 9 august: locurile sunt disponibile in parcarea de resedinta aferenta blocurilor ANL, de pe bld. Chimiei. La aceasta licitatie au drept de participare locatarii blocurilor ANL, cei care locuiesc in blocurile sociale,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

