Ai jucat la LOTO? Vezi daca ai castigat! Care sunt numerele castigatoare la extragerea de duminica, 28 iulie 2024

Duminica, 28 iulie, au avut loc noi trageri Loto 6 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 40 si Super Noroc. Rezultatele la Loto 28 iulie 2024 sunt urmatoarele: Loto 6 din 49: 17, 6, 46, 48, 41, 43Loto 5 din 40: 20, 16, 40, 2, 38, 15Joker: 13 17, 25, 36, 13, 35Alte articoleLoto 6 49Noroc Plus: 6 9 9 7 8 7SuperNoroc: 7 8 6 4 5 7Noroc: 6 9 8 8 1 6 6Potrivit Loteriei Romane, la tragerea Loto 5 40 s a castigat premiul de categoria I in valoare de 97.808,80 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenti ...