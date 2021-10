Ai infiltraţii de pe acoperiş şi nu te înţelegi cu administratorul? Iată cum poţi rezolva problema! Satula sa-i tot ploua in cap, o ieseanca a reparat pe banii ei hidroizolatia blocului in care locuieste. Apoi, a cerut asociatiei de proprietari sa-i returneze banii cheltuiti. Dupa aproape trei ani de asteptare, s-a adresat instantei. Iata cum s-au terminat diferendul! Ana M. locuieste intr-un apartament situat la ultimul nivel al unui bloc din Podul de Fier. Inca din 2015 incepusera sa apara problemele la hidroizolatia din dreptul apartamentului sau. Problemele s-au agravat, infiltratiile afectand apartamentul, dar si casa scarii. Solicitarile sale de a se repara hidroizolatia nu au primit niciun… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

