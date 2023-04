Ai indemnizație de creștere copil și vrei să și lucrezi? S-a mărit valoarea venitului pe care-l poți obține: Parinții care au indemnizație de creștere copil pot sa și lucreze, in paralel. Pragul maxim al venitului pe care-l pot obține, astfel incat sa nu piarda indemnizația, s-a marit: Unii parinți care stau acasa, pentru a-și crește copilul de pana la doi ani de zile, doresc sa și munceasca. Conform legislației in vigoare, au acest drept. Exista unele domenii in care pot activa, chiar și pe perioada aceasta. „Conform OUG nr. 111/2010, dreptul de a obține indemnizația de creștere a copilului poate fi afectat daca, anual, beneficiarul acesteia desfașoara activitați care-i aduc anumite venituri in buzunar.… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”In perioada ianuarie – februarie 2023, datoria externa totala a crescut cu 9,874 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 106,575 milioane euro la 28 februarie 2023 (69% din totalul datoriei externe), in crestere cu 9,1% fata de 31 decembrie 2022; datoria externa pe termen…

- ”In luna februarie 2023, exporturile FOB au insumat 7,873 miliarde euro, iar importurile CIF au insumat 9,923 miliarde euro, rezultand un deficit de 2,049 miliarde euro. Fata de luna februarie 2022, exporturile din luna februarie 2023 au crescut cu 11,8%, iar importurile au crescut cu 4,2%. In perioada…

- Masa monetara in sens larg (M3) a inregistrat la sfarsitul lunii februarie 2023 un sold de 612,242 miliarde lei. Aceasta a crescut cu 1,4% (0,4 in termini reali) fata de luna ianuarie 2023, iar in raport cu februarie 2022 s-a majorat cu 7,3% (-7,1% in termeni reali). Soldul creditului neguvernamental acordat…

- Nu exista parinte sau adolescent care sa nu experimenteze sentimente de tristețe, cu ei inșiși sau impreuna cu celalalt, pe masura ce trec prin anii de transformare ai copilului. Procesul ii poate obosi pe amandoi și nu va inceta pana cand nu se va produce separarea lor. Detașarea și diferențierea de…

- Doi deputati PNL depun la Parlament un proiect de lege care vizeaza cresterea cuantumului indemnizatiei pentru mamele care au nascut. Proiectul vizeaza modificarea alineatului 2 al articolului 2 din OUG nr. 110/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor. Indemnizația minima…

- Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica a raportat anul trecut un profit net de 529 milioane lei, in crestere cu 1.175 de ori comparativ cu 450.000 de lei in 2021, arata raportul transmis de companie Bursei de Valori Bucuresti (BVB). „Veniturile totale operationale…

- Veniturile cresc semnificativ de la 1 martie pentru cateva categorii de romani ca urmare a actualizarii Indicatorului Social de Referinta. Legislatia privind actualizarea anuala a Indicatorului Social de Referinta (ISR) a fost modificata in 2021, astfel incat incepand de anul trecut, in fiecare an de…

- ”In perioada ianuarie - decembrie 2022, datoria externa totala a crescut cu 6,136 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 97,685 miliarde euro la 31 decembrie 2022 (68,4% din totalul datoriei externe), in crestere cu 0,1% fata de 31 decembrie 2021; datoria externa pe termen…